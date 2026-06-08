В Красноярске из павильона изъяли почти 500 литров алкоголя

Сотрудники отдела полиции № 9 МУ МВД России «Красноярское» провели закупку в одном из павильонов на проспекте 60 лет Образования СССР. Во время проверки продавец реализовала алкоголь. В полиции пояснили, что торговая точка является нестационарным объектом, поэтому продавать алкогольную продукцию в ней запрещено. Из павильона изъяли около 1000 бутылок слабоалкогольной продукции. Общий объем составил почти 500 литров.