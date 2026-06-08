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В Красноярске из павильона изъяли почти 500 литров алкоголя

В микрорайоне Солнечный в Красноярске полицейские пресекли незаконную продажу алкогольной продукции.

В микрорайоне Солнечный в Красноярске полицейские пресекли незаконную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники отдела полиции № 9 МУ МВД России «Красноярское» провели закупку в одном из павильонов на проспекте 60 лет Образования СССР. Во время проверки продавец реализовала алкоголь. В полиции пояснили, что торговая точка является нестационарным объектом, поэтому продавать алкогольную продукцию в ней запрещено. Из павильона изъяли около 1000 бутылок слабоалкогольной продукции. Общий объем составил почти 500 литров.

В отношении индивидуального предпринимателя собрали административный материал о нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Его направят на рассмотрение в Советский районный суд.

Кроме того, полицейские подготовили представление о сносе павильона. Документ направят в администрацию Советского района Красноярска.