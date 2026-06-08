Как Казахстан решает вопросы энергодефицита — анонс

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Видеомост Астана — Москва на тему «Как Казахстан решает вопросы энергодефицита» пройдет 9 июня в 12.00 часов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.
В ходе госвизита президента России Владимира Путина в Астану было подписано соглашение о строительстве АЭС в Казахстане.
Какие еще проекты будут реализованы для решения проблемы энергодефицита? За счет каких источников энергии планируется достичь поставленных целей? Какие риски и вызовы могут возникнуть? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
В Москве:
Борис Марцинкевич, главный редактор журнала «Геоэнергетика. Инфо»;
В Астане:
Сергей Агафонов, председатель Ассоциации энергоснабжающих организаций.
Трансляция мероприятия пройдет в прямом эфире на сайте Sputnik Казахстан и на странице сайта ВКонтакте 9 июня в 12:00 часов (по времени Астаны).