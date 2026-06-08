Шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов задержаны из-за атаки БПЛА

Движение по Крымскому мосту приостановлено. Ночью атака БПЛА привела к повреждению локомотива поезда № 68 Москва — Симферополь, следовавшего через Воронежскую область. Машинист тепловоза пострадал, его помощник погиб. Как сообщили в пресс-службе перевозчика ООО «Гранд сервис экспресс», вследствие инцидента задерживаются шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. Также пассажиров трех составов, проходящих через Черноземье, доставляют в Симферополь на автобусах.
Транспортировка в крымскую столицу организована для пассажиров следующих поездов:
№ 68 Москва — Симферополь, начавшего движение 6 июня;
№ 77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня;
№ 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отбывшего 6 июня.
По состоянию на 6:00 приостановлено движение следующих поездов в Крым:
№ 92 Москва — Севастополь, отправлением 6 июня, задерживается на три часа;
№ 173 Москва — Евпатория, отбывший 6 июня, отстает от графика на 2,5 часа;
№ 28 Москва — Симферополь, начавший движение 7 июня, опоздает на 1,5 часа.
Также задерживаются поезда из Крыма:
№ 92 Севастополь — Москва, отправившийся 7 июня, задерживается на семь часов;
№ 98 Симферополь — Москва, отбывший 8 июня, отстает от графика на 4,5 часа;
№ 184 Севастополь — Мурманск, начавший движение 8 июня, опоздает на шесть часов.
Указанное время задержки может измениться. Пассажиры поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.
По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, опасность атаки БПЛА в регионе действовала с 23:26 7 июня до 04:30 8 июня. Повторно угрозу объявили в 07:11, информации об отмене пока нет.