Семь рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 8 июня, следует из данных онлайн‑табло воздушной гавани.
Позднее приземлятся самолёты авиакомпаний Red Wings — из Екатеринбурга и Батуми, Nordwind — из Калининграда и Минеральных Вод, а также «Россия» — из Москвы. На вылет зарегистрированы задержки рейсов «России» в Москву и Nordwind в Минеральные Воды.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими ведомствами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиаузла. Пассажиров просят учитывать возможные изменения в расписании и уточнять информацию в онлайн‑табло или у авиакомпаний.
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