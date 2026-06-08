Семь рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 8 июня

Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими ведомствами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиаузла. Пассажиров просят учитывать возможные изменения в расписании и уточнять информацию в онлайн‑табло или у авиакомпаний.