Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо»

Контракт с нападающим рассчитан на два сезона.

Источник: Время

Хоккеист Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо». Контракт с нападающим рассчитан на два сезона, сообщается в канале хоккейного клуба в мессенджере МАХ.

«Воспитанник омского хоккея ярко и результативно заявил о себе в КХЛ после дебюта. В двух предыдущих сезонах нападающий заработал 69 (30+39) очков, из года в год забрасывая чаще, чем кто-либо из одноклубников. Своими действиями на льду Сероух заслужил вызов на Матч Звёзд КХЛ, где вместе с партнёрами по команде стал победителем “уикенда”», — рассказали в ХК.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что «на берега Волги он едет, чтобы побеждать вместе с клубом. Для этого у него есть все необходимые качество и правильное отношение к профессии».

«Пожелаем ему обновить снайперский рекорд КХЛ уже в составе нашей команды», — уточнил Забуга.

Ранее сообщалось, что трем нижегородским хоккеистам присвоили звание «Мастер спорта России».