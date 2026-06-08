Спортсмен Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо»

«Воспитанник омского хоккея ярко и результативно заявил о себе в КХЛ после дебюта. В двух предыдущих сезонах нападающий заработал 69 (30+39) очков, из года в год забрасывая чаще, чем кто-либо из одноклубников. Своими действиями на льду Сероух заслужил вызов на Матч Звёзд КХЛ, где вместе с партнёрами по команде стал победителем “уикенда”», — рассказали в ХК.