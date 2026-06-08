Спортсмен Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо»

Хоккеист Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо». Контракт с нападающим рассчитан на два сезона, сообщается в канале хоккейного клуба в мессенджере МАХ.
«Воспитанник омского хоккея ярко и результативно заявил о себе в КХЛ после дебюта. В двух предыдущих сезонах нападающий заработал 69 (30+39) очков, из года в год забрасывая чаще, чем кто-либо из одноклубников. Своими действиями на льду Сероух заслужил вызов на Матч Звёзд КХЛ, где вместе с партнёрами по команде стал победителем “уикенда”», — рассказали в ХК.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что «на берега Волги он едет, чтобы побеждать вместе с клубом. Для этого у него есть все необходимые качество и правильное отношение к профессии».
«Пожелаем ему обновить снайперский рекорд КХЛ уже в составе нашей команды», — уточнил Забуга.
Ранее сообщалось, что трем нижегородским хоккеистам присвоили звание «Мастер спорта России».