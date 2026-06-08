Массовая гибель рыбы произошла в Большеболдинском округе

Как она рассказала, в первых числах июня сельчане обнаружили, что за населённым пунктом через шланг идёт сброс дурно пахнущей смеси — в ней сочетаются навоз и химикаты. Женщина с тревогой поделилась, что из‑за невыносимого запаха теперь даже к собственному дому трудно подойти, хотя поблизости живут семьи с детьми и содержатся домашние животные.