Массовая гибель рыбы произошла в Большеболдинском округе

Жители Большеболдинского округа всерьёз обеспокоены состоянием местного водоёма — сигнал о проблеме прозвучал в паблике «Подслушано Большое Болдино» во ВКонтакте. Его подала жительница деревни Кудеяровка.
Как она рассказала, в первых числах июня сельчане обнаружили, что за населённым пунктом через шланг идёт сброс дурно пахнущей смеси — в ней сочетаются навоз и химикаты. Женщина с тревогой поделилась, что из‑за невыносимого запаха теперь даже к собственному дому трудно подойти, хотя поблизости живут семьи с детьми и содержатся домашние животные.
Загрязнённые стоки в итоге оказались в реке, а течение донесло их до села Апраксино. По словам автора сообщения, это привело к гибели рыбы; к тому же от водоёма по-прежнему несёт навозом — люди не рискуют купаться.
О случившемся оперативно проинформировали компетентные структуры: единая диспетчерская служба направила сведения в МВД, МЧС и Минэкологии. У дома заявительницы уже провели работы по откачке вредных стоков, а впереди — детальное обследование реки: эксперты выяснят, что именно спровоцировало гибель рыбы.
Ранее 188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области.