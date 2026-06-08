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Массовая гибель рыбы произошла в Большеболдинском округе

Возле дома провели откачку нечистот, а в ближайшее время специалисты обследуют реку, чтобы установить причины гибели рыбы.

Жители Большеболдинского округа всерьёз обеспокоены состоянием местного водоёма — сигнал о проблеме прозвучал в паблике «Подслушано Большое Болдино» во ВКонтакте. Его подала жительница деревни Кудеяровка.

Как она рассказала, в первых числах июня сельчане обнаружили, что за населённым пунктом через шланг идёт сброс дурно пахнущей смеси — в ней сочетаются навоз и химикаты. Женщина с тревогой поделилась, что из‑за невыносимого запаха теперь даже к собственному дому трудно подойти, хотя поблизости живут семьи с детьми и содержатся домашние животные.

Загрязнённые стоки в итоге оказались в реке, а течение донесло их до села Апраксино. По словам автора сообщения, это привело к гибели рыбы; к тому же от водоёма по-прежнему несёт навозом — люди не рискуют купаться.

О случившемся оперативно проинформировали компетентные структуры: единая диспетчерская служба направила сведения в МВД, МЧС и Минэкологии. У дома заявительницы уже провели работы по откачке вредных стоков, а впереди — детальное обследование реки: эксперты выяснят, что именно спровоцировало гибель рыбы.

Ранее 188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области.

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