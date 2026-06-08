Власти назвали имена, от которых стали отказываться в Беларуси — проверьте свое

В Беларуси стали отказываться от ранее популярных имен, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Юристы обратили внимание, что за январь — май 2026 года во всей области никто из белорусов не назвал своих дочерей Натальей, Светланой, Ириной, Галиной, Лидией или Людмилой, хотя ранее эти имена были очень популярными. Точно также девочек больше не называют Тамарами, Раисами и Клавдиями. И стали эксклюзивными Аллы, Ольги, Татьяны, Надежды, Любови, Нины, Зои и Валентины — этих имен с начала года зарегистрировано всего по одному.
С мужскими именами складывается похожая ситуация. Никто теперь не называет сыновей Борисом, Геннадием и Виталием. Единично встречаются Анатолии, Валерии, Юрии и Василии — по два человека. Стали очень редки и ранее очень популярные имена Сергей и Николай.
Но при этом, как можно заметить, возвращаются почти забытые имена. Например, Верами на Гомельщине назвали 20 девочек и появилось 18 мальчиков, которых назвали Константинами.