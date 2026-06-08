Власти назвали имена, от которых стали отказываться в Беларуси — проверьте свое

Юристы обратили внимание, что за январь — май 2026 года во всей области никто из белорусов не назвал своих дочерей Натальей, Светланой, Ириной, Галиной, Лидией или Людмилой, хотя ранее эти имена были очень популярными. Точно также девочек больше не называют Тамарами, Раисами и Клавдиями. И стали эксклюзивными Аллы, Ольги, Татьяны, Надежды, Любови, Нины, Зои и Валентины — этих имен с начала года зарегистрировано всего по одному.