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Крестный ход начнется в Хабаровске 16 июня

Участникам предстоит преодолеть более 110 километров за четыре дня. Начнется ход с торжественного молебна в храме великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка, после чего колонна отправится в путь. Маршрут пройдет через Ильинку, Гаровку-1, Чистополье, ТЭЦ-3 и завершится у храма Георгия Победоносца 19 июня. По пути запланированы богослужения, концерт, ночлег в палаточном городке. Участников обеспечат водой.

Участникам предстоит преодолеть более 110 километров за четыре дня. Начнется ход с торжественного молебна в храме великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка, после чего колонна отправится в путь. Маршрут пройдет через Ильинку, Гаровку-1, Чистополье, ТЭЦ-3 и завершится у храма Георгия Победоносца 19 июня. По пути запланированы богослужения, концерт, ночлег в палаточном городке. Участников обеспечат водой, питанием и медпомощью. Присоединиться к крестному ходу могут все желающие.