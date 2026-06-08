Лидер рок-группы «Опасные соседи» Малечкин скончался на 63-м году жизни

«Опасные соседи» — рок-группа из Санкт-Петербурга, которая была основана в 1983 году. В ее репертуаре были музыкальные композиции в жанрах рок-н-ролл и бабблгам. О творческом коллективе стало широко известно в 1987—1988 годах после рок-фестивалей в Прибалтике и Ленинграде.