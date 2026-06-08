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Лидер рок-группы «Опасные соседи» Малечкин скончался на 63-м году жизни

В возрасте 62 лет скончался основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» продюсер Ольга Король-Бородюк.

В возрасте 62 лет скончался основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» продюсер Ольга Король-Бородюк.

— Его называли Глебушкой. Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Он с детства был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку. Синие глаза с хулиганской искоркой, шкодная улыбка и «походка победителя», — написала она в публикации.

«Опасные соседи» — рок-группа из Санкт-Петербурга, которая была основана в 1983 году. В ее репертуаре были музыкальные композиции в жанрах рок-н-ролл и бабблгам. О творческом коллективе стало широко известно в 1987—1988 годах после рок-фестивалей в Прибалтике и Ленинграде.

Много раз у группы менялся состав, однако Малечкин неизменно играл на гитаре и был вокалистом. Кроме того, артисты сотрудничали с другой советской и российской группой — «ДДТ».