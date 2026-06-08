Каллас: при снятии санкций с РФ нужно учитывать интересы безопасности ЕС

Немногим ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика стран, вводящих санкции против России, становится все меньше. По его словам, Запад пытается давить не только на Москву, но и на компании из государств, которые продолжают с ней сотрудничать. Орешкин подчеркнул, что санкции только мобилизуют Россию, а основной рост мировой экономики сейчас находится в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.