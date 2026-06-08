Молния подожгла хребет под Верхнеусинским: один из самых сложных лесных пожаров сезона тушили почти 100 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ермаковском округе, в районе Верхнеусинского, лесные пожарные ликвидировали один из самых сложных лесных пожаров этого сезона. Очаг возник после удара молнии в вершину хребта. Огонь сразу начал распространяться в двух направлениях — по крутому и пологому склонам.
На тушение авиацией доставили лесопожарные группы. По мере развития ситуации группировку нарастили почти до 100 человек. Работу осложнял сложный рельеф: пожарным приходилось передвигаться по отвесным скалам, идти «змейкой» и постоянно менять маршрут.
Дополнительную угрозу создавала лиственница, которая, как отмечают специалисты, горит долго и интенсивно. Огонь уходил под камни и в корни деревьев, а горящие стволы скатывались вниз и увеличивали площадь пожара. Для борьбы с возгоранием лесные пожарные использовали воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители, окапывали кромку лопатами и проводили встречный отжиг.
Ситуацию осложняла и погода. Инструктор десантно-пожарной группы Курагинского авиаотделения Игнат Козаев рассказал, что во время тушения пожарные пережили настоящий ураган. По его словам, порывы ветра были такой силы, что сбивали людей с ног, а через несколько минут после шторма снова выглянуло солнце.
Для осмотра кромки пожара активно применяли беспилотники. Кроме того, данные о ситуации поступали от летчиков-наблюдателей после облета территории. Благодаря точному взаимодействию всех служб, грамотному распределению сил и средств пожар удалось локализовать и ликвидировать.