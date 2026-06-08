Молния подожгла хребет под Верхнеусинским: один из самых сложных лесных пожаров сезона тушили почти 100 человек

Ситуацию осложняла и погода. Инструктор десантно-пожарной группы Курагинского авиаотделения Игнат Козаев рассказал, что во время тушения пожарные пережили настоящий ураган. По его словам, порывы ветра были такой силы, что сбивали людей с ног, а через несколько минут после шторма снова выглянуло солнце.