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Пашинян опубликовал видео под песню группы Queen «We are the Champions»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео под песню Queen «We Are the Champions».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео под песню Queen «We Are the Champions».

Публикация появилась в его Telegram-канале после оглашения предварительных итогов парламентских выборов в стране.

Ранее стало известно, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов после обработки всех бюллетеней. За нее проголосовали 49,81 процента избирателей — это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Второе место с 23,29 процента занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — за альянсом «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набиравшим 9,94 процента, а партия «Процветающая Армения» получила четыре процента.

До этого лидер республики заявил о победе своей партии, несмотря на обработку на тот момент только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский политик сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях.

Кроме того, 27 мая действующий премьер-министр утверждал, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Пашинян уточнил, что этот пункт включен в его предвыборную программу.

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