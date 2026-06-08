Пашинян опубликовал видео под песню группы Queen «We are the Champions»

До этого лидер республики заявил о победе своей партии, несмотря на обработку на тот момент только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский политик сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях.