Долгожданное тепло вернётся в Хабаровский край

Вторая неделя июня уже явно продемонстрирует жителям региона, что лето наступило не только на календарях. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском Гидрометцентре, в предстоящие дни температура вновь достигнет своих обычных июньских значений.
Напомним, если несколько дней назад показатели находились на 7−8 градусов ниже температурной нормы, то сейчас жители региона будут выбираться из холодного периода. Скажем, в Хабаровске в ближайший день воздух прогреется до +20…+22°C, а затем достигнет и +24…+26°C. По ночам столбик термометра покажет +9…+13°C.
Поменяет свое направление ветер: нынешнее северо-восточное направление он изменит на западное, иго-западное. Однако не исключаются и кратковременные дожди: синоптики ожидают осадки в ночь на 10 число, а также есть вероятность и в праздничные выходные.
— Погода в целом по территории края будет неустойчивой на этой неделе. В отдельные дни пройдут дожди. Осадки будут разной интенсивности, но непродолжительные, — отметила начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
Преобладающая температура в регионе составит +13…+15°C в ночные часы и около +20…+27°C в дневное время. Направление ветра в основном будет западное, юго-западное, до 7−12 м/с.