Долгожданное тепло вернётся в Хабаровский край

Напомним, если несколько дней назад показатели находились на 7−8 градусов ниже температурной нормы, то сейчас жители региона будут выбираться из холодного периода. Скажем, в Хабаровске в ближайший день воздух прогреется до +20…+22°C, а затем достигнет и +24…+26°C. По ночам столбик термометра покажет +9…+13°C.