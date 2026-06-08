В Красноярске выбрали шесть самых дружелюбных школ — 2026

В Красноярске подвели итоги конкурса «Дружелюбная школа — 2026», организатором которого выступил Кризисный центр «Верба». В этом году в конкурсе участвовали 60 школ, 21 вышла в финал. Победителями стали шесть учебных заведений (в прошлые годы их было десять). Ещё восемь школ получили признание в отдельных номинациях.
Победителей определяли на основе социологического опроса более 17 тысяч детей, сотрудников и родителей, а также с учётом мнения экспертов. Отмеченные школы заботятся о психологической безопасности детей и создают особую атмосферу для учёбы и развития.
Школы — победители конкурса «Дружелюбная школа 2026»:
Школа № 45 (директор Ю. С. Каменская).
Школа № 50 имени воина-интернационалиста Н. В. Донского (директор М. А. Сидорова).
Школа № 108 имени Героя Социалистического Труда Н. Д. Мясникова (и.о. директора И. Н. Яковлева).
Школа № 151 (директор Т. А. Дебелова).
Школа № 155 имени Героя Советского Союза Д. Д. Мартынова (директор Е. П. Кузнецова).
Лицей № 8 (директор Е. И. Богуславская).
Победители получили знак общественного признания «Дружелюбная школа» и теперь могут разместить табличку с этим званием на здании или внутри школы.