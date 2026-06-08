В Красноярске выбрали шесть самых дружелюбных школ — 2026

В Красноярске подвели итоги конкурса «Дружелюбная школа — 2026», организатором которого выступил Кризисный центр «Верба». В этом году в конкурсе участвовали 60 школ, 21 вышла в финал. Победителями стали шесть учебных заведений (в прошлые годы их было десять). Ещё восемь школ получили признание в отдельных номинациях.