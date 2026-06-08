Мошенники начали использовать новый опасный софт для Android

В Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили о выявлении нового опасного ПО для устройств Android под названием Drama RAT. Данная программа, представляющая собой инструмент удаленного администрирования, способна похищать конфиденциальную информацию, осуществлять операции с банковскими приложениями и полностью блокировать работу смартфона.
Как пояснили в ведомстве через свой канал на платформе «Макс», вредоносное приложение после инсталляции запрашивает разрешение на обновление. В этот момент в фоновом режиме происходит загрузка основной шпионской составляющей. Далее зловред требует предоставить доступ к Службе специальных возможностей системы.
Соглашаясь, пользователь фактически разрешает троянцу считывать содержимое экрана, перехватывать вводимые коды и пароли, а также эмулировать нажатия. Завершающим этапом является принудительная установка PIN-кода, который позволяет злоумышленнику дистанционно заблокировать устройство для его законного владельца.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.