Мошенники начали использовать новый опасный софт для Android

В Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили о выявлении нового опасного ПО для устройств Android под названием Drama RAT. Данная программа, представляющая собой инструмент удаленного администрирования, способна похищать конфиденциальную информацию, осуществлять операции с банковскими приложениями и полностью блокировать работу смартфона.