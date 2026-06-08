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Московские музыканты покорят Сербию на фестивале Кустурицы

С 27 по 29 августа в Сербии пройдет международный фестиваль «Кустендорф Классик». В числе 12 участников от России — три молодых таланта из Москвы.

С 27 по 29 августа в Сербии пройдет международный фестиваль «Кустендорф Классик». В числе 12 участников от России — три молодых таланта из Москвы.

Строгий отбор провели именитые мастера во главе с народным артистом России, пианистом Юрием Розумом. Юные дарования ждут четыре номинации: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал. Главный приз — золотая, серебряная или бронзовая матрёшка. Возглавит жюри известный дирижер Михаил Голиков.

«Уже само участие в “Кустендорф Классик” — серьезное достижение для молодого музыканта». — отметил он.

Фестиваль основан в 2013 году знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей и проходит в этнографической деревне Дрвенград. Особую атмосферу задают концерты, где конкурсанты играют на одной сцене вместе с признанными мэтрами. С момента основания мероприятия «Газпром нефть» выступает его соорганизатором по программе социальных инвестиций «Родные города». По словам директора программы Ярины Сугаковой, фестиваль даёт юным музыкантам шанс поверить в себя и найти единомышленников. Исполнители из столицы уже отмечались наградами «Кустендорф Классик». Отбор проводится среди музыкальных школ района Капотня, поддерживаемых Московским НПЗ компании.

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