Московские музыканты покорят Сербию на фестивале Кустурицы

Фестиваль основан в 2013 году знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей и проходит в этнографической деревне Дрвенград. Особую атмосферу задают концерты, где конкурсанты играют на одной сцене вместе с признанными мэтрами. С момента основания мероприятия «Газпром нефть» выступает его соорганизатором по программе социальных инвестиций «Родные города». По словам директора программы Ярины Сугаковой, фестиваль даёт юным музыкантам шанс поверить в себя и найти единомышленников. Исполнители из столицы уже отмечались наградами «Кустендорф Классик». Отбор проводится среди музыкальных школ района Капотня, поддерживаемых Московским НПЗ компании.