В Красноярском крае более 15 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по математике

Профильную математику в этом году выбрали 6988 человек, базовую — 8164 участника. По словам министра образования Красноярского края Татьяны Гридасовой, профильная математика стала самым популярным предметом по выбору среди выпускников. Его предпочли 46 процентов ребят — на два процента больше, чем было в прошлом году.