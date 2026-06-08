В Красноярском крае более 15 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по математике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня выпускники Красноярского края сдают единый государственный экзамен по базовой и профильной математике. Для проведения испытаний в регионе открыто 160 пунктов проведения экзамена.
Профильную математику в этом году выбрали 6988 человек, базовую — 8164 участника. По словам министра образования Красноярского края Татьяны Гридасовой, профильная математика стала самым популярным предметом по выбору среди выпускников. Его предпочли 46 процентов ребят — на два процента больше, чем было в прошлом году.
Базовый уровень математики сдают выпускники, которые не планируют поступать в технические вузы. Этот экзамен является обязательным для получения аттестата. Документ об окончании школы выдается при наличии удовлетворительных результатов по русскому языку и базовой математике.
Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут и включает 19 заданий. Первая часть направлена на проверку базовых знаний и навыков применения стандартных алгоритмов, а вторая требует углубленного владения предметом. Выпускникам предстоит решать финансовые задачи, тригонометрические уравнения, задания по логарифмам и стереометрии.
Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 21 июня. Ранее выпускники уже сдали экзамены по литературе, химии, истории и русскому языку. Следующие испытания пройдут 11 июня — в этот день школьники будут сдавать физику и обществознание, напомнили в министерстве образования края.