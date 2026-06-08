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Хоровод единства, выставка БПЛА и приморский мёд: как отметят День России во Владивостоке

Праздничную программу объединит тема «Родина», где каждая буква имеет свое значение.

Источник: PrimaMedia.ru

Празднование Дня России (0+) пройдет 12 июня на центральной площади Владивостока. Праздничную программу объединит тема «Родина», где каждая буква имеет свое значение. Гостей ждут концертная программа, мастер-классы, спортивные соревнования, выставки и интерактивные площадки. Мероприятия будут проходить с 12.00 до 17.00, вход свободный.

«В этом году праздник объединён единым словом — РОДИНА, где каждая буква — это отдельная тематическая зона», — сообщили в пресс-службе Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» во Владивостоке.

Площадка «Русская душа» объединит спортивные активности, ярмарку мастеров и дегустацию приморского мёда. В зоне «Отечество» развернутся патриотические площадки, выставка беспилотных летательных аппаратов и акция по написанию писем поддержки военнослужащим.

Для семей с детьми подготовят пространство «Дом» с мастер-классами и аквагримом. В зоне «Интеллект и искусство» посетители смогут познакомиться с робототехникой, технологиями 3D-печати и выставкой исторического парка. Площадка «Народы России» познакомит гостей с культурой и кухней различных национальностей, проживающих в Приморье.

Завершит праздник зона «Единство», где состоятся концертная программа, флешмобы и массовый «Хоровод единства».

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке состоится празднование Дня Китая в 2026 году. Мероприятие запланировано на 20 июня и пройдёт на площади Борцов Революции. Его проведение будет организовано при участии Генерального консульства КНР и городской администрации.

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