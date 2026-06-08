Выпускники получат результаты ЦЭ и ЦТ по графику СМС-рассылки

В институте отметили, что автоматические СМС-сообщения с результатами экзаменов и тестирования будут направляться на номера мобильных телефонов, указанные при регистрации.
Так, результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам начнут рассылать уже в понедельник с 15:00 до 19:00.
Результаты ЦТ по профильным предметам, которое прошло 26 мая, поступят участникам в среду, 10 июня, с 15:00 до 20:00.
СМС с результатами ЦТ по русскому и белорусскому языкам будут отправлены в четверг, 11 июня, с 15:00 до 20:00.
Отмечается, что на следующий день после получения сообщения участники смогут ознакомиться со скан-копией бланка ответов и дополнительными информационными материалами в личном кабинете на официальном сайте РИКЗ.
«Данная услуга (СМС-оповещение — Sputnik) предоставляется бесплатно и только на номер мобильного телефона, указанный при регистрации», — говорится в сообщении.
Официальные уведомления приходят исключительно от отправителя rikc.by и содержат только название предмета, набранный балл и номер бланка.
Абитуриентам порекомендовали не доверять сообщениям от других отправителей и остерегаться фейковых рассылок.
Информация о сроках рассылки результатов ЦТ, прошедшего 2 и 5 июня, будет опубликована дополнительно, добавили в пресс-службе.