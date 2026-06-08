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Выпускники получат результаты ЦЭ и ЦТ по графику СМС-рассылки

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Выпускники и абитуриенты Беларуси получат результаты ЦЭ и ЦТ по утвержденному графику СМС-рассылки, сообщили в пресс-службе Республиканского института контроля знаний.

Источник: Sputnik.by

В институте отметили, что автоматические СМС-сообщения с результатами экзаменов и тестирования будут направляться на номера мобильных телефонов, указанные при регистрации.

Так, результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам начнут рассылать уже в понедельник с 15:00 до 19:00.

Результаты ЦТ по профильным предметам, которое прошло 26 мая, поступят участникам в среду, 10 июня, с 15:00 до 20:00.

СМС с результатами ЦТ по русскому и белорусскому языкам будут отправлены в четверг, 11 июня, с 15:00 до 20:00.

Отмечается, что на следующий день после получения сообщения участники смогут ознакомиться со скан-копией бланка ответов и дополнительными информационными материалами в личном кабинете на официальном сайте РИКЗ.

«Данная услуга (СМС-оповещение — Sputnik) предоставляется бесплатно и только на номер мобильного телефона, указанный при регистрации», — говорится в сообщении.

Официальные уведомления приходят исключительно от отправителя rikc.by и содержат только название предмета, набранный балл и номер бланка.

Абитуриентам порекомендовали не доверять сообщениям от других отправителей и остерегаться фейковых рассылок.

Информация о сроках рассылки результатов ЦТ, прошедшего 2 и 5 июня, будет опубликована дополнительно, добавили в пресс-службе.