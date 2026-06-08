Усовершенствована диагностика болезней, связанных с болью в пояснице

Сегодня для определения источника боли специалисты используют стандартную диагностику: пациенту проводят компьютерную томографию, после чего врач визуально оценивает полученные снимки. Проблема в том, что такой метод показывает прежде всего костную ткань (позвонки), а не состояние капсулы сустава. При этом подвывих часто сопровождается грыжей межпозвонкового диска, что также осложняет диагностику по снимкам. Авторы работы впервые разработали способ диагностики подвывиха фасеточного сустава. Для этого они собрали клинические данные о геометрии и размерах суставов, позвонков и межпозвоночных дисков и на их основе получили числовые диапазоны нормы и патологии.