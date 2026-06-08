В 20-й больнице Красноярска юным пациентам с диабетом начали бесплатно устанавливать инсулиновые помпы

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона дети с сахарным диабетом первого типа теперь могут установить инсулиновые помпы за счет средств ОМС в рамках программы государственных гарантий. Это стало возможным после получения учреждением лицензии на высокотехнологичную помощь по профилю «Педиатрия», пояснили в минздраве Красноярского края. Внедрение передовых технологий — вклад в реализацию федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Инсулиновая помпа, в отличие от инъекций шприц-ручками, обеспечивает непрерывную подачу инсулина. Это снижает риск резких скачков сахара, улучшает гликемический контроль и обеспечивает ребенку другое качество жизни. Процедура включает не только подбор и установку помпы, но и комплексное обследование, расчет стартовых доз, обучение пациента и его семьи работе с устройством и подсчету хлебных единиц. Направление на установку дает районный эндокринолог. Решение об отборе на получение высокотехнологичной помощи принимает врачебная комиссия больницы.