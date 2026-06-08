Один из комбатов «Азова»* обучался в другой стране: кто тренировал боевика

По данным силовиков, речь идет о полковнике Алексее Алексеевиче Надточем, который родился в Сочи 1 февраля 1988 года. Позже его семья переехала в Донецк, где будущий боевик окончил школу и с 2004 по 2008 год учился в академии Национальной гвардии Украины. В 2013 году он женился, а с 2008 по 2015 год проходил службу в батальоне физбезопасности войсковой части 3037.