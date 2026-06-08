Мэр Лошкин объяснил, когда можно выключать кондиционеры в челябинских автобусах

Челябинские перевозчики обязаны поддерживать комфортный микроклимат в общественном транспорте. В мэрии для этого рассылают указания, когда приходит пора включить или выключить кондиционеры.
— Когда температура повышается, понятно, что обязанность — иметь рабочую систему кондиционирования, — пояснил глава города Алексей Лошкин. — Ну, а когда происходит некое похолодание, температура опускается ниже +20, то включенный кондиционер на режиме охлаждения несет в себе обратную реакцию, и просто наши жители начинают мерзнуть. Нужно подходить разумно. Температура повысилась — включил кондиционер, понизилась — выключил, там достаточно, я думаю, и форточек открытых.
В Челябинске на этой неделе проведут большую проверку автобусов. Но изучать планируют не работу кондиционеров, а все, что связано с безопасностью, в том числе исправность фар и тормозов.