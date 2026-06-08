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Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 9,8 тонны молочной продукции

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 25 по 29 мая 2026 года провело досмотр и оформление трех партий подконтрольной госветнадзору продукции в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Общий вес продукции составил 11,3 тонны, она предназначалась для последующего экспорта в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 25 по 29 мая 2026 года провело досмотр и оформление трех партий подконтрольной госветнадзору продукции в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Общий вес продукции составил 11,3 тонны, она предназначалась для последующего экспорта в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С территории региона на экспорт отправили готовую молочную продукцию весом 9,8 т, готовую мясную продукцию весом 1,5 т, а также пищевые куриные яйца в количестве 126 тыс. штук.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтверждены лабораторными исследованиями.

«По результатам мониторинга данных ФГИС ВетИС компонент Меркурий в части, касающейся законности происхождения экспортируемой продукции, нарушений не выявлено», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

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