В Волгограде для пенсионеров провели экскурсию по Тракторозаводскому району

Экскурсия по Тракторозаводскому району состоялась для представителей старшего возраста в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».
Около 20 человек прошли маршрутом памяти: от знаковых мест самого северного района города до точек героической обороны времен Сталинградской битвы. В ходе экскурсии участники погрузились в ключевые эпизоды Сталинградской битвы и побывали на локациях, связанных с героической обороной воинов 62‑й армии. Среди них — дом, где находился штаб танковой бригады народного ополчения, и площадь имени Феликса Дзержинского.
Аттестованный экскурсовод подробно рассказал о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны и восстановлении тракторного завода. Кроме того, участники узнали об основных этапах современной истории самого северного района города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.