Бывший менеджер радиостанции в Хабаровске обманула клиентов на 860 тысяч рублей

Второй эпизод — с медоборудованием. Один из клиентов хотел купить четыре стоматологических кресла. Фигурантка заверила его, что может поставить оборудование в короткие сроки. Мужчина перевёл ей 310 тысяч рублей. К продаже стоматологических кресел женщина никогда не имела отношения — она просто ввела клиента в заблуждение и похитила деньги.