Бывший менеджер радиостанции в Хабаровске обманула клиентов на 860 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские раскрыли серию мошенничеств, которые совершила 28-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. Фигурантка работала менеджером по рекламе на одной из радиостанций краевого центра. За время работы она обманула нескольких клиентов. Общий ущерб превысил 860 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, первый эпизод связан с рекламой. Представитель коммерческой компании заказал серию роликов. По договорённости 550 тысяч рублей перечислили не на счёт радиостанции, а на счёт индивидуального предпринимателя, оформленного на фигурантку. Женщина деньги получила, но обязательства не выполнила.
Второй эпизод — с медоборудованием. Один из клиентов хотел купить четыре стоматологических кресла. Фигурантка заверила его, что может поставить оборудование в короткие сроки. Мужчина перевёл ей 310 тысяч рублей. К продаже стоматологических кресел женщина никогда не имела отношения — она просто ввела клиента в заблуждение и похитила деньги.
Полицейские установили, что фигурантка также привлекается к ответственности за продажу фальшивых билетов на концерты известных исполнителей. Во время выемки у неё изъяли смартфон.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
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