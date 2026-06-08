В Бауманке состоялась конференция «Водородная весна — 2026»

Конференция «Водородная весна — 2026» прошла 28 мая в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Мероприятие объединило представителей научного, инженерного, образовательного и бизнес-сообществ. Они обменялись знаниями и скоординировали усилия в сфере водородных технологий, а также обсудили пути перехода от научных исследований к промышленному внедрению. Кроме того, состоялась презентация молодежных проектов финалистов кейс-чемпионата Вечерней школы «Водородная энергетика».
Одну из центральных тем конференции задал круглый стол «Белый водород: новая нефть или третий столп энергетики или геологическая иллюзия». Участники обсудили традиционные способы получения водорода, возможности зеленого и голубого топлива, перспективы природного водорода, а также российские технологии для перехода к водородной экономике. В дискуссии приняли участие представители Российской академии наук, ряда ведущих образовательных организаций и компаний отрасли.
«Сегодня отрасли нужны специалисты, способные работать на стыке фундаментальной науки, инженерии, цифровых технологий и промышленной практики. Конференция “Водородная весна” позволяет объединить экспертизу университетов, научных организаций и бизнеса, а также обрисовать молодым специалистам реальные задачи, с которыми им предстоит работать в ближайшие годы», — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.