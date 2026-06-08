Более 15 тыс. выпускников Красноярского края сдают ЕГЭ по математике

В Красноярском крае продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают экзамены по математике профильного и базового уровней. Об этом сообщили в министерстве образования Красноярского края.
Профильную математику выбрали 6 988 человек, базовую сдают 8 164 участника. Всего в регионе открыли 160 пунктов проведения экзамена, 52 из них находятся в труднодоступных территориях.
«В этом году ЕГЭ по профильной математике стал самым популярным предметом по выбору среди наших выпускников. Его выбрали 46% ребят, и это на 2% больше, чем было в прошлом году», — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Базовую математику сдают выпускники, которым этот предмет нужен для получения аттестата. Профильный уровень выбирают те, кто планирует поступать на направления, связанные с техническими специальностями, прикладной информатикой, искусственным интеллектом, анализом данных, энергетикой и управлением.
ЕГЭ по базовой математике длится 3 часа. Для удовлетворительного результата нужно верно решить 7 заданий. На профильную математику отводится 3 часа 55 минут. Участникам нужно выполнить 19 заданий. Первая часть проверяет базовые навыки, вторая требует более уверенного владения математикой и влияет на высокий результат. Результаты экзаменов станут известны не позднее 21 июня.
Ранее выпускники уже написали ЕГЭ по литературе, химии, истории и русскому языку. Следующий экзамен пройдет 11 июня. В этот день ребята будут сдавать физику и обществознание.