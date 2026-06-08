Тематический поезд «Красная птица» отправится из Нижнего Новгорода в Моховые Горы 13 июня

В поезде четыре тематических вагона: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Каждое купе оформлено в стиле соответствующей эпохи и жанра: использованы сцены и кадры из советского кино и мультипликации, а также привычные предметы быта и интерьера, которые помогают воссоздать атмосферу прошлого.