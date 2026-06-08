Тематический поезд «Красная птица» отправится из Нижнего Новгорода в Моховые Горы 13 июня

Тематический ретро‑электропоезд ЭР9Э № 618 «Красная птица» совершит экскурсионный рейс Нижний Новгород — Моховые Горы — Нижний Новгород 13 июня 2026 года. Проект реализован Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК».
Состав отправится из Нижнего Новгорода в 15:22 и проследует по маршруту без остановок; обратное прибытие на вокзал запланировано на 17:08.
В поезде четыре тематических вагона: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Каждое купе оформлено в стиле соответствующей эпохи и жанра: использованы сцены и кадры из советского кино и мультипликации, а также привычные предметы быта и интерьера, которые помогают воссоздать атмосферу прошлого.
Помимо оформления, в вагонах размещены подлинные предметы советской эпохи — печатная машинка, книги, весы и посуда, радиола, холодильник «ЗИЛ», телефонная будка с таксофоном и автомат по продаже газировки. Проводники выйдут к пассажирам в форме советского периода и будут выдавать бумажные билеты в стиле тех лет.
В программе рейса — викторины и конкурсы на знание советской культуры быта и кинематографии, концертная часть с чтением стихов и исполнением песен советских авторов, а также интерактивы от аниматоров в костюмах персонажей любимых мультфильмов.
Билеты на ретро‑электричку «Красная птица» доступны в пригородных кассах АО «ВВППК».
Напомним, первый восстановленный рейс ретро‑электропоезда ЭР9Э № 618 «Красная птица» по маршруту Нижний Новгород — Семёнов состоялся 3 июня. Оформление вагонов выполнено при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого — при участии директора музея Никиты Высоцкого.
Работы по восстановлению и стилизации поезда длились около полугода и проходили в два этапа: разработка концепции и макетов вагонов, затем замена окон, утепление, установка отреставрированных лавок и новой мебели и размещение предметов интерьера.
Фото: Валерий Кузнецов/ГЖД.
(6+).