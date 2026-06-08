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КСИР нанес ракетный удар по стратегическим авиабазам в Израиле

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил, что атаковал ракетами израильские стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф. Удары стали ответом на атаку, которую Израиль нанес в понедельник, сообщает агентство IRNA.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Операция была проведена в ответ на ракетные удары сионистского режима (…) по нескольким радиолокационным станциям в трех разных районах Ирана», — цитирует зявление КСИР «Интерфакс».

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что ее системы ПВО перехватили все баллистические ракеты, запущенные Ираном в сторону страны.

Иранские СМИ отмечают: в понедельник самолеты ВВС Израиля использовали ракеты воздушного базирования для ударов по 15 целям на иранской территории.

По данным телеканала PressTV, жители нескольких городов Ирана, в том числе Тегерана, Тебриза и Исфахана, слышали мощные взрывы.

Армия обороны Израиля также сообщила об авиаударах по нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская атака в Тегеране была нацелена на склад беспилотников.

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