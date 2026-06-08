КСИР нанес ракетный удар по стратегическим авиабазам в Израиле

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что ее системы ПВО перехватили все баллистические ракеты, запущенные Ираном в сторону страны.
Иранские СМИ отмечают: в понедельник самолеты ВВС Израиля использовали ракеты воздушного базирования для ударов по 15 целям на иранской территории.
По данным телеканала PressTV, жители нескольких городов Ирана, в том числе Тегерана, Тебриза и Исфахана, слышали мощные взрывы.
Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская атака в Тегеране была нацелена на склад беспилотников.
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