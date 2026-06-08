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Переехавший в США стендап-комик ответил на вопрос о возвращении в Россию

Известный стендап-комик, актер и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию.

Известный стендап-комик, актер и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом он рассказал в разговоре с матерью в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам артиста, сейчас он не рассматривает переезд на родину, однако не исключает поездок в Россию для встреч с родственниками и друзьями. В ответ на слова матери о том, что его ждут дома, Незлобин заявил, что приедет «как только будет безопасно».

Александр Незлобин получил широкую известность благодаря выступлениям в Comedy Club, где был одним из первых стендап-комиков проекта. Позднее он запустил собственные сольные программы, а также снялся в автобиографическом сериале «НеZлоб», посвященном его жизни и карьере.

Уроженец Свердловской области начинал творческий путь в КВН и екатеринбургском Comedy Club. Впоследствии он переехал в Москву, где стал одним из самых узнаваемых российских стендап-артистов. Кроме того, Незлобин работал сценаристом, продюсером и режиссером телевизионных проектов.

В последние годы комик живет в США и продолжает выступать перед русскоязычной аудиторией. Ранее он рассказывал о покупке жилья в Америке и заявлял, что сейчас считает эту страну своим домом. При этом Незлобин отмечал, что в будущем мог бы вернуться в Россию в более зрелом возрасте.

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