В Калининграде будущие экологи посетили ведущие предприятия региона

Студенты третьего курса направления «Экология и природопользование» Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта посетили профориентационные экскурсии на ведущие предприятия Калининградской области. Мероприятия прошли по национальному проекту «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ребята посетили производственные площадки компаний «Содружество» и «Экопэт», а также очистные сооружения Калининграда и поселка Васильково. Там они познакомились с реальными технологическими процессами, спецификой работы корпоративных экологических служб и современными способами защиты окружающей среды. На очистных сооружениях в Васильково начальник объекта Валентина Буркова подробно представила студентам все этапы очистки сточных вод, особенности эксплуатации специализированного оборудования и регламенты экологического мониторинга.
«Выездные занятия на ключевые индустриальные объекты региона являются важнейшим элементом подготовки современных специалистов в области экологии. Дисциплина “Производственный экологический контроль” требует не просто теоретического понимания нормативов, а глубокого знания реальных технологических процессов. Подобные экскурсии позволяют студентам наглядно увидеть, как функционируют системы экологической безопасности на крупных предприятиях, и понять масштабы профессиональной ответственности», — отметила доцент Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Юлия Куликова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.