Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде будущие экологи посетили ведущие предприятия региона

Их познакомили с реальными технологическими процессами и современными способами защиты окружающей среды.

Студенты третьего курса направления «Экология и природопользование» Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта посетили профориентационные экскурсии на ведущие предприятия Калининградской области. Мероприятия прошли по национальному проекту «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ребята посетили производственные площадки компаний «Содружество» и «Экопэт», а также очистные сооружения Калининграда и поселка Васильково. Там они познакомились с реальными технологическими процессами, спецификой работы корпоративных экологических служб и современными способами защиты окружающей среды. На очистных сооружениях в Васильково начальник объекта Валентина Буркова подробно представила студентам все этапы очистки сточных вод, особенности эксплуатации специализированного оборудования и регламенты экологического мониторинга.

«Выездные занятия на ключевые индустриальные объекты региона являются важнейшим элементом подготовки современных специалистов в области экологии. Дисциплина “Производственный экологический контроль” требует не просто теоретического понимания нормативов, а глубокого знания реальных технологических процессов. Подобные экскурсии позволяют студентам наглядно увидеть, как функционируют системы экологической безопасности на крупных предприятиях, и понять масштабы профессиональной ответственности», — отметила доцент Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Юлия Куликова.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше