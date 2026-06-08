В Приморье больше всего мальчиков родилось в январе

В первую неделю лета в крае родились 265 детей (138 мальчиков и 127 девочек). Для 100 семей этот ребенок стал первым, в 93 семьях — вторым, в 49 — третьим, в 18 — четвертым, еще в пяти семьях появились пятые и шестые дети. Также на прошлой неделе зарегистрирована одна двойня — оба мальчика.