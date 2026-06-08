В Приморье больше всего мальчиков родилось в январе

В Приморском крае за первые шесть месяцев года родились 5 413 детей. Самый большой прирост мальчиков зафиксирован в январе, а девочек — в мае. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Из общего числа новорожденных (2 816 мальчиков и 2 597 девочек) пик рождаемости среди мужского пола пришелся на первый месяц года — тогда появились на свет 638 малышей. У девочек рекордным стал май: в этом месяце родились 592 девочки.
В первую неделю лета в крае родились 265 детей (138 мальчиков и 127 девочек). Для 100 семей этот ребенок стал первым, в 93 семьях — вторым, в 49 — третьим, в 18 — четвертым, еще в пяти семьях появились пятые и шестые дети. Также на прошлой неделе зарегистрирована одна двойня — оба мальчика.
Врачи напоминают, что будущие родители могут пройти бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства, чтобы подготовиться к рождению здорового малыша.