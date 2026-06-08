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Третьяковка в Калининграде готова потратить 4,47 млн на рекламу новой выставки

Ролики планируется размещать на остановках, в супермаркетах, а также в соцсетях.

Филиал Третьяковской галереи в Калининградской области ищет подрядчика, который займется рекламированием новой выставки «Точка и линия». За размещение рекламно-информационных материалов о проекте учреждение готово заплатить 4,47 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Срок оказания услуг — с даты заключения договора по 28 марта 2027 года. В соответствии с техзаданием, подрядчику предстоит организовать прокат видео- и аудиороликов о новой выставке на больших экранах в Калининграде, на светодиодных экранах, билбордах и афишных тумбах, на остановках общественного транспорта. Длительность видео — не более 10 секунд, в сутки должно осуществляться в среднем 240 показов. Аудиоролики планируется крутить в супермаркетах города и на девяти радиостанциях. Также подрядчику предстоит настроить таргетированную рекламу в соцсетях, обеспечить четыре публикации в сообществах в ВК.

В электронном аукционе могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса, победителей планируется определить 18 июня.

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