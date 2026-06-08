Третьяковка в Калининграде готова потратить 4,47 млн на рекламу новой выставки

Срок оказания услуг — с даты заключения договора по 28 марта 2027 года. В соответствии с техзаданием, подрядчику предстоит организовать прокат видео- и аудиороликов о новой выставке на больших экранах в Калининграде, на светодиодных экранах, билбордах и афишных тумбах, на остановках общественного транспорта. Длительность видео — не более 10 секунд, в сутки должно осуществляться в среднем 240 показов. Аудиоролики планируется крутить в супермаркетах города и на девяти радиостанциях. Также подрядчику предстоит настроить таргетированную рекламу в соцсетях, обеспечить четыре публикации в сообществах в ВК.