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DJ Smash выступит на День молодежи в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 27 июня пройдет фестиваль «День молодежи — 2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 27 июня пройдет фестиваль «День молодежи — 2026».

Главным приглашенным артистом станет DJ Smash. Выступление музыканта запланировано на 21:00. Концерт пройдет на площади возле Красноярской краевой филармонии, сообщили в агентстве молодежной политики края.

Попасть на фестиваль и концерт можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация через чат-бот в мессенджере MAX.

Напомним, в этом году празднования Дня Молодежи пройдет под темой «Мечта. Гордость. Единство». Подробнее НИА Красноярск писало об этом ранее, материал доступен по ссылке.

Отдельные мероприятия в этот день пройдут и в других городах края. В Лесосибирске, например, выступит группа «Мохито».

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