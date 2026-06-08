Анталья дала сбой: Российские туристы потеряли рейсы в Турцию на 300 тысяч мест

Эксперты называют ситуацию крайне серьёзной. Если свободные места не смогут закрыть другие авиакомпании, стоимость авиабилетов может вырасти на 30−150%. Уже сейчас отменены как минимум 11 рейсов, из-за чего пострадали около 3,5 тысяч пассажиров. Некоторые туристы столкнулись с задержками и вынужденным размещением в отелях за счёт туроператоров, другим пришлось в срочном порядке пересаживаться на другие рейсы.