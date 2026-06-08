Самолет в Сочи из аэропорта Перми вылетел с задержкой на сутки

По состоянию на 22:00 (мск), Международный аэропорт «Сочи» отправил 105 рейсов с 15,5 тыс. пассажиров, принял — 108 рейсов с 14,5 тыс. пассажиров. В ночь с 6 на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. На запасных аэродромах находились 14 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 35 рейсов. Отменено семь рейсов на прилет и восемь рейсов на вылет. Задержано на более двух часов 59 рейсов.