Йеменские хуситы запретили проход связанных с Израилем судов по Красному морю

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, в понедельник, 8 июня, объявило о запрете на проход связанных с Израилем судов через Красное море.
— Мы объявляем о полном запрете израильского судоходства в Красном море, и любые его передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели, — цитирует заявление военного командования хуситов телеканал Al Masirah.
До этого стало известно, что Россия и Китай будут пользоваться «особым подходом и благоприятными условиями» в аспекте прохода через Ормузский пролив, о чем заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
24 мая американский лидер Дональд Трамп утверждал, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что в переговорах Тегерана и Вашингтона стороны «достигли некоторого прогресса».
Несмотря на это, 7 июня Тегеран нанес ракетные удары по Израилю. После этого Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.