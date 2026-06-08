В Красноярском крае отец заплатил полмиллиона ребенку ради иномарки

В Красноярском крае нерадивый отец заплатил полмиллиона ребенку ради того, чтобы сохранить свою иномарку. Произошла эта история в Шушенском. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, 34-летний мужчина был самозанятым, свой доход не афишировал. Но уверял, что самостоятельно передавал деньги на содержание дочери. Правда, доказательств не предоставил.
Если передавал, то как получилось, что он накопил такой долг? Судебный пристав взял дело в свои руки: выяснил, что в собственности у должника есть автомобиль «Тойота». Сначала был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем. Затем — арест. Должника предупредили: если в течение десяти дней тот не перечислит все деньги дочери (и плюс 60 тысяч рублей исполнительского сбора), имущество передадут на реализацию.
И деньги нашлись — все до копейки мужчина перевел по назначению, только тогда ему вернули «ласточку».
Кстати, приставы советуют: если родитель переводит деньги на содержание ребенка самостоятельно, нужно обязательно указывать назначение платежа и сохранять чеки. Если наличкой — брать расписку.