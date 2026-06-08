В Красноярском крае отец заплатил полмиллиона ребенку ради иномарки

Если передавал, то как получилось, что он накопил такой долг? Судебный пристав взял дело в свои руки: выяснил, что в собственности у должника есть автомобиль «Тойота». Сначала был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем. Затем — арест. Должника предупредили: если в течение десяти дней тот не перечислит все деньги дочери (и плюс 60 тысяч рублей исполнительского сбора), имущество передадут на реализацию.