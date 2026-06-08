Медведчук: украинский конфликт поставил Европу на колени перед США

Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в противостоянии с Россией в ходе украинского конфликта фактически участвуют 56 стран. По его словам, Украина не может применять дальнобойные дроны без спутниковых данных, поэтому на ее стороне действует группа государств. При этом Шойгу отметил, что по оснащению армии России не уступает ни одной стране мира.