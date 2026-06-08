Не продержался и года? В волгоградском ГУ МВД — новый начальник

Однако, по данным v1.ru, отставка может быть связана с завирусившимися в сети видео с селекторных совещаний в главке, на которых человек, похожий на Свинова, негативно отзывался о сотрудниках прокуратуры и регионе в целом. Сам руководитель регионального ведомства находился в это время, по данным пресс-службы, в очередном отпуске.