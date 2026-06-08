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DJ Smash станет хедлайнером Дня молодежи в Красноярске

27 июня в Красноярском крае пройдет фестиваль «День молодежи — 2026».

Источник: Комсомольская правда

27 июня, в День молодежи, на площади возле Красноярской краевой филармонии выступит DJ Smash. Концерт начнется в 21:00.

В агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития края сообщили, что перед мероприятием нужно пройти регистрацию через чат-бота в мессенджере MAX.

Фестиваль «День молодежи — 2026» пройдет и в Лесосибирске — в 20:15 на площади им. Н. Т. Колпакова выступит поп-группа «Мохито».

Празднование Дня молодежи в 2026 году пройдет в единой теме «Мечта. Гордость. Единство» по всей стране.

Ранее мы писали, что Красноярский край занял первое место по уровню зарплат в Сибири — в среднем один местный житель зарабатывает по 110 958 рублей в месяц.