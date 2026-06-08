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Производитель багги «Ерофей» из Хабаровска получил престижную награду

Хабаровская компания «Сониктранс», выпускающая багги «Ерофей», стала призером VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Технологические новации». Награду вручил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Предприятие отметили за создание производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и спецтехники. С 2023 года компания передает в зону СВО тактические автовездеходы (багги) «Ерофей». Компания —.

Хабаровская компания «Сониктранс», выпускающая багги «Ерофей», стала призером VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Технологические новации». Награду вручил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Предприятие отметили за создание производственного комплекса по сборке, ремонту и доработке автомобильной и спецтехники. С 2023 года компания передает в зону СВО тактические автовездеходы (багги) «Ерофей». Компания — резидент ТОР «Хабаровск» и ТОР «Патриотическая». Источник: администрация района имени Лазо.

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