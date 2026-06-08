В волгоградском ГУ МВД — новый начальник

В ГУ МВД по Волгоградской области снова отставка. Экс-глава регионального ведомства Дмитрий Свинов покинул свой пост. На его официальном сайте исполняющим обязанности значится Константин Кремнев. В пресс-службе не раскрывают причину увольнения экс-руководителя уже в ближайшее время. На своей должности он не продержался и года. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Скандалы и отставка Вельможко.
Появлению Дмитрия Свинова на посту главы ГУ МВД по Волгоградской области предшествовала череда скандалов. Сначала 46-летнего михайловского фермера Алексея Парамонова нашли мертвым в его автомобиле. И, по неподтвержденной официально информации, перед своей кончиной он отправил видеообращение в адрес главы СК Александра Бастрыкина, где заявил, что у него вымогали 150 млн рублей, назвав имена правоохранителей.
Анонимные Telegram-каналы тут же запестрели сообщениями о скорых отставках.
Также пресс-служба Ленинского райсуда Ставрополя подтвердила в мае 2025-го: арестован замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области Руслан Тоймухамедов. Позже стало известно: его признали виновным в хищении 2,25 млн рублей из ставропольского бюджета, однако, поскольку 43-летний экс-полковник раскаялся и возместил весь ущерб, краевой суд освободил его от наказания.
Кресло под Дмитрием Вельможко, возглавлявшим в то время региональный главк, зашаталось. О смене руководства в ведомстве стало известно в марте 2025-го. Официально Дмитрия Свинова представил коллективу 7 июля и.о. министра внутренних дел России Игорь Зубов. И началась череда отставок.
Кадровые перемены и отставка Свинова.
Первым должность потерял начальник полиции Михайловки. Его место занял Александр Малахов, который начал свой профессиональный путь оперативником отделения экономической безопасности ОВД Серафимовичского района.
Далее с сайта ведомства исчезло имя полковника полиции Максима Полухина, возглавлявшего УМВД по Волгоградской области. В пресс-службе главка vlg.aif.ru подтвердили только, что он переведен на должность, не связанную с руководством УМВД. По данным v102.ru, ему достался пост, который прежде занимал Руслан Тоймухамедов — замначальника полиции по оперативной работе в ГУ МВД по Волгоградской области.
Позже был представлен новый начальник УЭБиПК — им стал полковник полиции Дмитрий Дегтярев, выходец из Саратова, служивший в Камышине и Волжском, где он возглавлял городское УМВД.
Новым начальником волгоградской полиции был назначен Александр Гудков, руководителя волгоградскому Главному следственному управлению нашли на Ставрополье — им стал Сергей Радионов. А в профессиональный праздник Дмитрий Свинов познакомил коллектив со своим заместителем Константином Кремневым, который и стал в мае 2026-го его преемником на посту начальника главка.
Что известно о врио главы.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области традиционно кратки: «Дмитрий Вячеславович выведен в распоряжение МВД в связи с переходом на новое место службы».
Однако, по данным v1.ru, отставка может быть связана с завирусившимися в сети видео с селекторных совещаний в главке, на которых человек, похожий на Свинова, негативно отзывался о сотрудниках прокуратуры и регионе в целом. Сам руководитель регионального ведомства находился в это время, по данным пресс-службы, в очередном отпуске.
О Константине Кремневе известно, что ему 46 лет, он родился вы Чите, службу в ОВД начал 20-летним в качестве оперативника уголовного розыска и дослужился до врио начальника волгоградского ГУ МВД. Ранее такую же должность он занимал в Курганской области.
У Константина Александровича высшее образование — он окончил Воронежский институт МВД. За примерную службу был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка», является почетным сотрудником МВД, имеет наградное оружие.
Под его руководством на данные момент трудятся пять замов: генерал-майор полиции Вадим Леншин, полковник юстиции Сергей Радионов, полковник внутренней службы Юлия Рыжкова и полковник полиции Руслан Володин.
Последуют ли за отставкой Дмитрия Свинова другие перестановки, покажет время.