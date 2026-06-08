19-летняя красноярка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026: яркие фото спортсменки

Мирра Андреева — новая звезда мирового тенниса. 19-летняя спортсменка из Красноярска одержала сенсационную победу на «Ролан Гаррос»-2026.
В финале она уверенно обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Это первый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере Андреевой и главный успех на данный момент.
Эта победа — историческая для всего российского тенниса. Мирра Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которой удалось победить на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В последний раз это удавалось Марии Шараповой в 2014 году.
Россиянок пять лет не было в финале турниров «Большого шлема» в одиночке. В 2021 году до решающего матча «Ролан Гаррос» добралась Анастасия Павлюченкова, но победить не смогла. Мирра Андреева прервала эту серию и вписала своё имя в историю.