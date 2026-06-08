19-летняя красноярка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026: яркие фото спортсменки

Россиянок пять лет не было в финале турниров «Большого шлема» в одиночке. В 2021 году до решающего матча «Ролан Гаррос» добралась Анастасия Павлюченкова, но победить не смогла. Мирра Андреева прервала эту серию и вписала своё имя в историю.