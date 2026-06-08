В челябинской больнице внедрили новую технологию разрушения тромбов

Рентгенхирурги Челябинской областной клинической больницы одними из первых в России выполнили процедуру ультразвукового разрушения тромба (тромболизиса). Повышение качества оказания медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Данный метод применяется при массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), тромбозе глубоких вен и артерий. Через небольшой прокол врач подводит специальный катетер непосредственно к месту тромбоза. Через катетер вводится тромболитический препарат, а встроенный сердечник излучает направленные ультразвуковые волны. Низкочастотный ультразвук разрыхляет фибриновую сетку тромба и расширяет межклеточные пространства. Это позволяет лекарству проникнуть глубоко внутрь сгустка и растворить его в разы быстрее.
«Процедура длится минимум семь часов. В это время больной находится в реанимации. Ему со скоростью один миллилитр в час вводится тромболитический препарат. Потом по состоянию пациента и по результатам инструментальной диагностики мы оцениваем, когда заканчивать процедуру. Делаем эхокардиоскопию, смотрим анализы и клиническое состояние — насколько пациент чувствует себя хорошо», — подчеркнул заведующий отделением ретгенхирургических методов диагностики и лечения Челябинской областной клинической больницы Владимир Игнатов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.