В челябинской больнице внедрили новую технологию разрушения тромбов

«Процедура длится минимум семь часов. В это время больной находится в реанимации. Ему со скоростью один миллилитр в час вводится тромболитический препарат. Потом по состоянию пациента и по результатам инструментальной диагностики мы оцениваем, когда заканчивать процедуру. Делаем эхокардиоскопию, смотрим анализы и клиническое состояние — насколько пациент чувствует себя хорошо», — подчеркнул заведующий отделением ретгенхирургических методов диагностики и лечения Челябинской областной клинической больницы Владимир Игнатов.