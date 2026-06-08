Суда будут рассматриваться как военные цели: хуситы пригрозили Израилю

Хуситы (неофициальное название для группировки «Ансар Аллах») атаковали Тель-Авив и закрыли Красное море для израильских судов. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил радикалов в соцсети X. Хуситы утверждают, что поразили свои цели. С момента заявления все передвижения израильских военных считаются военной целью для «Ансар Аллах».
«Мы объявляем о полном запрете… (израильского — прим. ред.) судоходства в Красном море, и любые (его — прим. ред.) передвижения… будут рассматриваться нашими силами как военные цели», — говорится в заявлении.
Напомним, 11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ослабление Ирана или смена власти в стране приведет к краху «Хезболлы», ХАМАС и хуситов. Тель-Авив продолжает атаковать Ливан, несмотря на действующее перемирие на Ближнем Востоке. Эти действия израильского премьер-министра вызвали гнев у президента США Дональда Трампа.