Пьяный подросток за рулем сбил школьника в Волгограде

Вчера вечером, 7 июня, в Дзержинском районе Волгограда произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 16-летний подросток, не имевший водительских прав и находившийся в состоянии опьянения, сбил 15-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.