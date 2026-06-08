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75% проб из Таганрогского залива не соответствуют микробиологическим нормам

37,7% проб воды из Таганрогского залива не соответствуют химическим нормам, а 75,7% — микробиологическим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

37,7% проб воды из Таганрогского залива не соответствуют химическим нормам, а 75,7% — микробиологическим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По санитарно-химическим показателям наибольшее число нарушений отмечено в Ростове-на-Дону — 33,3%, Донецке — 13,5%, Новошахтинске — 12,8% и Азове — 5,9%.

По микробиологическим показателям наибольшее количество неблагополучных проб зафиксировано в Азове — 87%. Следом идут Батайск (69,4%), Шахты (68,8%), Ростов (60%) и Гуково (40,5%).

Среди районов области антилидерами стали Куйбышевский (81,7%), Матвеево-Курганский (80,4%), Мясниковский (68,7%), Азовский (60,7%) и Неклиновский (60%).