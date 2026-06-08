Троян в маске VPN и Minecraft-модов: Drama RAT забирает контроль над телефонами россиян

Техническая основа Drama RAT — зашифрованная библиотека, которая запускается только в оперативной памяти. Из-за этого обычный статический анализ APK может не показать заражение. Для обмена данными с сервером используется взаимная аутентификация: сервер сверяет уникальный сертификат клиента, встроенный в библиотеку. Перехватить такой трафик стандартными способами крайне сложно.